Passa l’incrocio con il semaforo rosso e causa un incidente: 5 feriti, uno in gravi condizioni (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella notte fra ieri e oggi, un uomo non avrebbe rispettato il semaforo rosso e avrebbe quindi oltrePassato un incrocio causando un incidente che avrebbe coinvolto ben 4 macchine. Nell’impatto sarebbero state ferite 5 persone. Il più grave è un 19enne ed è stato portato all’ospedale, dove si troverebbe ancora attualmente ricoverato. Le forze dell’ordine starebbero indagando per cercare di comprendere cosa possa essere successo e cosa possa avere quindi causato la grave infrazione del codice della strada. Passa con il rosso a provoca un incidente: molti feriti, uno è grave Attorno alle 4.30 di questa notte, un giovane autista è Passato con il semaforo rosso ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella notte fra ieri e oggi, un uomo non avrebbe rispettato ile avrebbe quindi oltreto un incrociondo unche avrebbe coinvolto ben 4 macchine. Nell’impatto sarebbero state ferite 5 persone. Il più grave è un 19enne ed è stato portato all’ospedale, dove si troverebbe ancora attualmente ricoverato. Le forze dell’ordine starebbero indagando per cercare di comprendere cosa possa essere successo e cosa possa avere quindito la grave infrazione del codice della strada.con ila provoca un: molti, uno è grave Attorno alle 4.30 di questa notte, un giovane autista èto con il...

Advertising

CicloMamaa70 : RT @bikediablo: 'Tanto su a giglabbile nun ce passa nisuno' #Ciclabile_XX15 Tuscolana incrocio via Assisi. #prepotenza contro @ciclomobilis… - max_shining : RT @bikediablo: 'Tanto su a giglabbile nun ce passa nisuno' #Ciclabile_XX15 Tuscolana incrocio via Assisi. #prepotenza contro @ciclomobilis… - bikediablo : 'Tanto su a giglabbile nun ce passa nisuno' #Ciclabile_XX15 Tuscolana incrocio via Assisi. #prepotenza contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Passa l’incrocio Passa con il rosso: 6 ragazzini feriti gravi e 4 auto distrutte MilanoToday.it