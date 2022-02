Pari tra Napoli e Inter, post al veleno della Gazzetta dello Sport. Tifosi nerazzurri furiosi (Di domenica 13 febbraio 2022) La Gazzetta dello Sport ha commentato il pareggio tra Napoli e Inter al Maradona. Le parole del quotidiano non sono piaciute ai Tifosi nerazzurri. Se sfida Scudetto doveva essere, alla vigilia, almeno nei fatti lo è stata: Napoli e Inter escono dal “Maradona” consapevoli di aver fatto il massimo, offrendo spettacolo fino al triplice fischio. Uno spot per la Serie A La Gazzetta dello Sport ha fine gara ha pubblicato un post che ha mandato su tutte le furie i Tifosi dell’Inter: “Altro stop per l’Inter. Dopo l’amara sconfitta nel Derby, contro il Napoli arriva un punto che frena ancora la corsa dei ... Leggi su napolipiu (Di domenica 13 febbraio 2022) Laha commentato il pareggio traal Maradona. Le parole del quotidiano non sono piaciute ai. Se sfida Scudetto doveva essere, alla vigilia, almeno nei fatti lo è stata:escono dal “Maradona” consapevoli di aver fatto il massimo, offrendo spettacolo fino al triplice fischio. Uno spot per la Serie A Laha fine gara ha pubblicato unche ha mandato su tutte le furie idell’: “Altro stop per l’. Dopo l’amara sconfitta nel Derby, contro ilarriva un punto che frena ancora la corsa dei ...

