Palermo, ecco le 150 ‘imprese accoglienti’: insegnano un lavoro ai giovani stranieri arrivati soli in Sicilia (Di domenica 13 febbraio 2022) Oumar ha svolto un tirocinio per tre mesi come cameriere al ristorante Balata, Victory ha svolto il suo tirocinio alla scuola d’inglese Thomas More, Obianuju al vivaio Galileo Garden, Precious alla Libreria Dudi. A Palermo grazie al progetto Saama è nata una rete di circa 150 imprese accoglienti che hanno aperto le porte delle loro aziende, dei loro laboratori e delle loro competenze per metterle a disposizione di minori o neomaggiorenni stranieri soli giunti in Sicilia. I ragazzi che fino ad ora hanno svolto un tirocinio professionalizzante sono circa 200, e per tutti loro è stato un passaggio fondamentale per capire meglio che strada prendere all’interno del mercato del lavoro, così alcuni sono stati poi assunti, altri hanno cominciato percorsi universitari, altri continuano la loro formazione. Saama ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Oumar ha svolto un tirocinio per tre mesi come cameriere al ristorante Balata, Victory ha svolto il suo tirocinio alla scuola d’inglese Thomas More, Obianuju al vivaio Galileo Garden, Precious alla Libreria Dudi. Agrazie al progetto Saama è nata una rete di circa 150 imprese accoglienti che hanno aperto le porte delle loro aziende, dei loro laboratori e delle loro competenze per metterle a disposizione di minori o neomaggiorennigiunti in. I ragazzi che fino ad ora hanno svolto un tirocinio professionalizzante sono circa 200, e per tutti loro è stato un passaggio fondamentale per capire meglio che strada prendere all’interno del mercato del, così alcuni sono stati poi assunti, altri hanno cominciato percorsi universitari, altri continuano la loro formazione. Saama ...

PappaletteraF : Ecco le nuove regole per gli impianti fotovoltaici ed eolici in Sicilia - CentroMeteoITA : #METEO #PALERMO - NUBI IRREGOLARI frequenti, ma tempo che rimane STABILE: ecco le previsioni - GDS_it : Asp di #Palermo, selezione per titoli per affidare incarichi a tempo determinato. Ecco cosa prevede la delibera - MeCrazyMatt : RT @Palermofficial: ??Ecco il nostro 11 iniziale! ?Si va in campo! FORZA PALERMO ???? ?? #siamoaquile ?? #PalJst @LegaProOfficial http… - Pirlo_Prop : RT @Palermofficial: ??Ecco il nostro 11 iniziale! ?Si va in campo! FORZA PALERMO ???? ?? #siamoaquile ?? #PalJst @LegaProOfficial http… -