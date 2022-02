Ottavi Champions League | Inter-Liverpool | probabili formazioni e dove vederla

(Di domenica 13 febbraio 2022) Allo Stadio San Siro di Milano mercoledì 16 febbraio alle ore 21 andrà in scena l’attesissimo match deglidi finale di. Una partita che deciderà molto del futuro di entrambe le squadre e che vedrà le due affrontarsi a distanza di 14 anni dall’ultima volta. E sarà anche un’occasione speciale per l’che torna a giocare glia distanza di 12 anni dal trionfo del Triplete. Inzaghi vuole scrollarsi di dosso la prestazione opaca di Napoli,ha pareggiato 1-1, e intende riscattarsi affrontando un top club, unche a differenza sua gode di ottimi risultati in Premier: le scelte di Inzaghi e ...

Ultime Notizie dalla rete : Ottavi Champions

Commenta per primo La Uefa rende note le designazioni arbitrali per le sfide diLeague di martedì, andata deglidi finale, e c'è spazio per l'Italia: sarà Daniele Orsato a dirigere l'atteso big match tra PSG e Real Madrid , Carbone e Giallatini assistenti, Chiffi ...Il prossimo 22 febbraio Villarreal e Juventus si daranno battaglia per l'andata deglidi finale diLeague all'Estadio de la Ceramica, dove ieri pomeriggio è andato in scena il match di Liga tra la squadra di Unai Emery e la capolista Real Madrid . Solo uno 0 - 0 per ...Il Psg martedì affronterà il Real Madrid nell’andata degli ottavi di Champions League: Pochettino recupera Neymar, ma perde Ramos Il Psg martedì affronterà il Real Madrid in Champions League. Gli ...Alla Red Bull Arena di Salisburgo si gioca il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Salisburgo e Bayern Monaco. Bavaresi che sono sicuramente favoriti in questa ...