Ostia celebra San Valentino con la ‘panchina dell’amore’ (FOTO) (Di domenica 13 febbraio 2022) U na panchina dell’amore, cosa c’è di più romantico per festeggiare San Valentino? La celebberrima festa isitutita nel 496 da Papa Gelasio I è ormai alle porte, pronta a far battere il cuore di tutti gli innamorati. La città di Ostia ha deciso di onorare questa romantica ricorrenza attraverso il sibolo della ‘panchina dell’amore’. Sita in Piazza Anco Marzio, la panchina rappresenta una novita per il San Valentino 2022. Leggi anche: San Valentino 2022, le migliori frasi da mandare il 14 febbraio al proprio partner La panchina dell’amore Un’aura di dolcezza e affetto ricopre questa festività, dove gli innamorati di tutto il mondo sono soliti scambiarsi doni per celebrare il proprio amore. Voluta dai commercianti della piazza, la panchina dell’amore acquista un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 febbraio 2022) U na panchina dell’amore, cosa c’è di più romantico per festeggiare San? La celebberrima festa isitutita nel 496 da Papa Gelasio I è ormai alle porte, pronta a far battere il cuore di tutti gli innamorati. La città diha deciso di onorare questa romantica ricorrenza attraverso il sibolo della. Sita in Piazza Anco Marzio, la panchina rappresenta una novita per il San2022. Leggi anche: San2022, le migliori frasi da mandare il 14 febbraio al proprio partner La panchina dell’amore Un’aura di dolcezza e affetto ricopre questa festività, dove gli innamorati di tutto il mondo sono soliti scambiarsi doni perre il proprio amore. Voluta dai commercianti della piazza, la panchina dell’amore acquista un ...

Ostia, la "Cartolina degli innamorati" per un San Valentino....davvero speciale ed una dedica d'amore (AGR) Anche a Ostia Lido Poste Italiane celebra la Festa degli Innamorati e dedica a San Valentino una colorata e animata cartolina filatelica e un annullo filatelico speciale. A Ostia, infatti, la ...

