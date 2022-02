Oroscopo di Paolo Fox 14 febbraio | finalmente l’amore questo lunedì di San Valentino

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ariete – La Luna è dalla tua parte e sta per avvicinarsi marzo, che sarà un mese di grandi chiarimenti in amore. Sul lavoro, cerca di prenderti un momento di riflessione: meglio fare il punto e rompere i rapporti che ti fanno male! Toro – Chi è diviso tra due storie a marzo farà una scelta. Sul lavoro, cerca di evitare incidenti diplomatici. Tra di voi c’è anche chi sta cercando di dare una svolta alla propria vita, magari ha intenzione di cambiare gruppo! Gemelli – Mercurio è dalla tua parte e hai voglia di fare nuove conoscenze. Sul lavoro, c’è tanto da fare e ci sono problemi legati ai soldi. Ma tutto si risolverà (e anche presto) grazie a Mercurio, che sarà sempre con te. Cancro – In amore meglio chiarire qualcosa che non va attorno al 17. Sul lavoro, il momento è di stallo, ma non è colpa tua. Hai avuto a che fare con persone inaffidabili, ma presto ti riprenderai! Entra nel ...

... ma cercate di ascoltare anche i bisogni altrui e forse ne uscirete senza fatica! Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di: BrankoFox Simon & the StarsCapricorno, ...... se cercaste una relazione stabile, ora come ora sarebbe importante non demordere ! Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di: BrankoFox Simon & the StarsAcquario, ...