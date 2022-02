Oroscopo di Branko della settimana dal 14 al 20 febbraio | le stelle che stavamo aspettando

Leggi su cityroma

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ariete – San Valentino romantico a metà, muso lungo al mattino, passione incendiaria la sera con la Luna passata in segno di Fuoco come il vostro. In più Mercurio entra nel segno amico dell’Acquario, raggiungendo il Sole e Saturno, intellettuali ma molto selettivi sul fronte delle frequentazioni. L’astro del giorno sarà nel segno d’Aria solo fino a venerdì, poi se ne andrà a illuminare i meandri del vostro inconscio, già protetti dall’amico Giove in dodicesima Casa. Stacanovisti nell’ultima trattacon Plutone, Mercurio e Venere alti nel cielo in quadratura, si corre per quagliare al più presto e tenersi libero almeno il weekend. Pia illusione, proprio sabato la Bianca Signora passerà all’opposizione concedendo al partner la palmavittoria. Toro – Così così il vostro San Valentino, naturale se siete single ma non ...