(Di domenica 13 febbraio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Dal confronto con il passato, emerge un mondo interiore complesso, ma ricco di felici prospettive. Guardare indietro è faticoso, ma utile. Toro (21/4 – 20/5) – L'ambiente rilassato favorisce la messa a punto di progetti inerenti la casa, l'educazione dei figli, ed eventuali viaggi e vacanze. Benessere. Gemelli (21/5 – 21/6) – Luna ininfluente sul piano pratico, ma importante per la sfera intima ed emotiva. L'intuizione potenziata può far scaturire qualche illuminazione. Cancro (22/6 – 22/7) – Nettuno, assistente prediletto della vostra Luna, aumenta a dismisura la sensibilità. Agite seguendo l'istinto, anche se l'ambiente disapprova.

Oroscopo di Barbanera domenica 13 febbraio: gli astri di questa domenica. Ariete (21/3 – 20/4) – Dal confronto con il passato, emerge un mondo interiore complesso, ma ricco di felici prospettive. Toro (21/4 " 20/5) " Il denaro e gli affari vi danno fin troppe preoccupazioni, specialmente se come oggi vi tocca mettere mano al portafogli per ...