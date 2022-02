Olimpiadi, sport sotto choc: malore improvviso in diretta Tv per la campionessa (Di domenica 13 febbraio 2022) Si sono vissuti momenti drammatici all'arrivo della 10 km inseguimento di biathlon femminile a Pechino, gara che ha visto la nostra Dorothea Wierer piazzarsi sesta dopo la medaglia di bronzo vinta due giorni fa nella sprint. Il podio sembrava ormai scolpito quando mancava meno di un chilometro all'arrivo, con la fuoriclasse Roiseland lanciata verso il suo terzo oro in queste Olimpiadi, la svedese Oeberg seconda e l'altra norvegese Ingrid Tandrevold saldamente al terzo posto. Ma quando le telecamere hanno staccato sul traguardo, di quest'ultima si sono perse le tracce: è stata dunque la connazionale Tiril Eckhoff, come sempre un treno sugli sci, a presentarsi per terza, con via via alle sue spalle Hanna Sola, Linn Persson e la Wierer. Soltanto dopo parecchio tempo si è vista spuntare in fondo alla retta d'arrivo la Tandrevold ed è lì che ci si è resi conto che la ... Leggi su howtodofor (Di domenica 13 febbraio 2022) Si sono vissuti momenti drammatici all'arrivo della 10 km inseguimento di biathlon femminile a Pechino, gara che ha visto la nostra Dorothea Wierer piazzarsi sesta dopo la medaglia di bronzo vinta due giorni fa nella sprint. Il podio sembrava ormai scolpito quando mancava meno di un chilometro all'arrivo, con la fuoriclasse Roiseland lanciata verso il suo terzo oro in queste, la svedese Oeberg seconda e l'altra norvegese Ingrid Tandrevold saldamente al terzo posto. Ma quando le telecamere hanno staccato sul traguardo, di quest'ultima si sono perse le tracce: è stata dunque la connazionale Tiril Eckhoff, come sempre un treno sugli sci, a presentarsi per terza, con via via alle sue spalle Hanna Sola, Linn Persson e la Wierer. Soltanto dopo parecchio tempo si è vista spuntare in fondo alla retta d'arrivo la Tandrevold ed è lì che ci si è resi conto che la ...

