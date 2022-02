Olimpiadi Pechino 2022, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali lunedì 14 febbraio (Di domenica 13 febbraio 2022) La giornata di San Valentino sarà di transizione per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Si assegneranno infatti appena quattro titoli e gli azzurri non avranno possibilità di medaglia. Nel pattinaggio di figura Charlene Guignard e Matteo Fabbri sognano di chiudere tra i migliori sei della danza, tuttavia non è davvero possibile sperare in un podio. Chance nulle anche nel monobob femminile e nello slopstyle femminile di freestyle, mentre il Bel Paese sarà assente nella gara a squadre di salto con gli sci. Andiamo a scoprire quali saranno le chance tricolori di podio nella seconda settimana delle Olimpiadi. speranze DI medaglia ITALIA SETTIMANA 14-20 febbraio MARTEDI’ 15 febbraio (2) Discesa libera femminile sci alpino ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) La giornata di San Valentino sarà di transizione per l’Italia alleInvernali di. Si assegneranno infatti appena quattro titoli e gli azzurri non avranno possibilità di. Nel pattinaggio di figura Charlene Guignard e Matteo Fabbri sognano di chiudere tra i migliori sei della danza, tuttavia non è davvero possibile sperare in un podio. Chance nulle anche nel monobob femminile e nello slopstyle femminile di freestyle, mentre il Bel Paese sarà assente nella gara a squadre di salto con gli sci. Andiamo a scoprire quali saranno le chance tricolori di podio nella seconda settimana delleDIITALIA SETTIMANA 14-20MARTEDI’ 15(2) Discesa libera femminile sci alpino ...

