Olimpiadi invernali | programma di lunedì 14 febbraio | finali nel Bob

(Di domenica 13 febbraio 2022)di Beijing 2022, inizia oggi l’ultima settimana di gare su ghiaccio e neve, che sabato troverà il suo finale. In particoalre, in questo, potremo seguire numerose sfide nel pattinaggio di figura, nello snowboard, nel bob, insieme a curling, salto con gli sci e hockey su ghiaccio. Ad assegnare medaglie saranno il bob, il pattinaggio di figura, il salto con gli sci, ma anche lo sci freestyle. Questo ilcompleto della giornata. Beijing 2022, ildi142.05 – Curling: sessione 7 round robin donne (Cina-Giappone, Canada-ROC, USA-Corea del Sud) 2.20 – Pattinaggio di figura: dan za sul ghiaccio,libero 2.30 – Snowboard: qualificazione 1 big air donne 2,30 – Bob: terza manche ...

Advertising

Coninews : PIETROOOOOOOO! ?? Con la seconda piazza ottenuta al photo finish Pietro #Sighel stacca il biglietto per la FINALE n… - Agenzia_Ansa : Gli azzurri Omar Visintin e Michela Moioli conquistano la medaglia d'argento nello snowboard cross a squadre alle O… - Agenzia_Ansa : Pechino 2022, la Città proibita sotto la neve. Ripercussioni ci sono state anche sul programma della seconda domeni… - TizianoPesce : UISP - Nazionale - #LaLanternaOlimpica: Uisp illumina le Olimpiadi Invernali di Pechino - NOprisonersEVER : RT @squopellediluna: 'Spero di poter rappresentare un esempio per tutti i bambini che sognano di partecipare un giorno alle Olimpiadi – dic… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi invernali

di Flavio Vanetti L'azzurra deve difendere l'oro olimpico conquistato nel 2018 nei Giochi coreani. Sarà, per la bergamasca, una prova speciale dopo l'infortunio e che potrebbe anche diventare l'...Come loro Max Parrot, che ha sconfitto un cancro 1 di 7 Medaglie dopo aver visto la morte in faccia Tra le tante storie della prima parte dei Giochidi Pechino ce ne sono due che hanno un ...Si chiama Benjamin Alexander ed è il primo sciatore giamaicano della storia dei giochi olimpici invernali a gareggiare nello sci. Qualche anno fa fece notizia la prima squadra di bob a 4 che portò la ...L’Italia resta in corsa per le semifinali del torneo maschile di curling alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Mattia Giovanella, sostituto di Simone Gonin, ha dato battaglia quest’oggi insieme a ...