Olimpiadi invernali Pechino 2022 14 febbraio | gli italiani in gara e come seguirli in tv e in streaming

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Oggi, lunedì 14è in programma la decima giornata delledi. Sono solo quattro le finali e sulla carta non ci sono grandi occasioni di medaglia per l'Italia. Sarà molto...

Advertising

Coninews : PIETROOOOOOOO! ?? Con la seconda piazza ottenuta al photo finish Pietro #Sighel stacca il biglietto per la FINALE n… - Agenzia_Ansa : Gli azzurri Omar Visintin e Michela Moioli conquistano la medaglia d'argento nello snowboard cross a squadre alle O… - Eurosport_IT : 'Spero di essere ispirazione per tutti i bambini' Quella di Benjamin Alexander è una delle storie di queste Olimpi… - mimidemaio : RT @milanocortina26: Le scuole italiane protagoniste dei Giochi invernali del 2026. Saranno gli studenti a disegnare le #mascotte delle #Ol… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #costume #estremo #ghiaccio Quei nuotatori cinesi temerari che si tuffano nel la… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi invernali

Benjamin Alexander è il primo atleta che indossa i colori della Giamaica a partecipare allo Slalom gigante nella storia delle. 38 anni , laureato in ingegneria ma con una carriera ...di Flavio Vanetti L'azzurra deve difendere l'oro olimpico conquistato nel 2018 nei Giochi coreani. Sarà, per la bergamasca, una prova speciale dopo l'infortunio e che potrebbe anche diventare l'...Anche queste gare dovrebbero disputarsi alle Olimpiadi invernali”. Ah che freddo! Ma non per la squadra di nuoto Happy Winter di Pechino Houhai: si va dai 20 ai 90 anni. Alcuni vengono qui ogni giorno ...Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Giorno 10, ma in Cina si è già alla tredicesima giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno ...