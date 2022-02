Olimpiadi invernali | i risultati 13 febbraio | De Aliprandini cade

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli azzurri Omar Visintin e Michela Moioli conquistano la medaglia d'argento nello snowboard cross a squadre alle O… - Agenzia_Ansa : Pechino 2022, la Città proibita sotto la neve. Ripercussioni ci sono state anche sul programma della seconda domeni… - Eurosport_IT : 'Spero di essere ispirazione per tutti i bambini' Quella di Benjamin Alexander è una delle storie di queste Olimpi… - fanpage : Uno sfogo durissimo dopo la terza eliminazione in altrettante gare. - martina_lo_re : #Olimpiadi invernali, Quando scende Sofia Goggia? Cambia l'orario della prova di discesa libera femminile a Pechino… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi invernali

'Diciamo però che un'importante azione militare russa in Ucraina potrebbe iniziare in qualsiasi momento, anche prima della fine delledi Pechino, ha ribadito. 15:41 Scholz, ...Nona giornata dellea Pechino contraddistinta dal maltempo, che ha costretto gli organizzatori ad alcuni rinvii. A Yanqing una fitta nevicata ha portato all'annullamento della prevista prova della ...Mondiali ed Olimpiadi riservano un contingente di posti ad atleti di queste nazioni piccole, almeno negli sport invernali e che spesso non vengono da una tradizione alpina radicata, ma esprimono la ...Intervistato da Jake Tapper della CNN al programma State of the Union ha ribadito che le forze russe potrebbe invadere prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino, che si concludono il ...