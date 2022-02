Olimpiadi, Hofer sfiora l'impresa nell'inseguimento: "Peccato non aver preso medaglia" (Di domenica 13 febbraio 2022) Due piccole - grandi delusioni nella domenica olimpica di biathlon. Dorothea Wierer , terza nella sprint, ha chiuso sesta, mentre Lukas Hofer nella gara maschile è stato autore di una grande rimonta ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Due piccole - grandi delusionia domenica olimpica di biathlon. Dorothea Wierer , terzaa sprint, ha chiuso sesta, mentre Lukasa gara maschile è stato autore di una grande rimonta ...

