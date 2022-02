“Oh Dio mio, si sono fatti male? Chiama l’ambulanza”, lo schianto in diretta nella strada del centro di San Severo è spaventoso (video) (Di domenica 13 febbraio 2022) Fortunatamente gli occupanti dei due veicoli rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto nel centro di San Severo non hanno subito conseguenze gravi, ma le immagini dello schianto sono davvero impressionanti e il video ha fatto presto il giro della rete. Due utilitarie si sono scontrata a un incrocio, nel pieno centro abitato in una strada stretta, sotto l’occhio di una telecamera. Uno dei due veicoli si è ribaltato e alcuni passanti hanno aiutato la donna al volante ad uscire dall’abitacolo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Fortunatamente gli occupanti dei due veicoli rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto neldi Sannon hanno subito conseguenze gravi, ma le immagini dellodavvero impressionanti e ilha fatto presto il giro della rete. Due utilitarie siscontrata a un incrocio, nel pienoabitato in unastretta, sotto l’occhio di una telecamera. Uno dei due veicoli si è ribaltato e alcuni passanti hanno aiutato la donna al volante ad uscire dall’abitacolo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

chetempochefa : 'Una domanda a cui non sono riuscito a rispondere è perchè soffrono i bambini. Io non trovo spiegazione a questo. I… - epiclove_ : vi blesso con il mio pranzo di ieri in malga, il cibo montanaro è un dono di dio - ollycaly : @osnapitzfrancy O MIO DIO FRANCY - Italia_Notizie : “Oh Dio mio, si sono fatti male? Chiama l’ambulanza”, lo schianto in diretta nella strada del centro di San Severo… - LaLestofante : RT @sarabiasi: Sappilo, Dio: farò del mio meglio. Non mi sottrarrò a questa vita. Continuerò ad agire e a sviluppare tutti i doni che ho, s… -