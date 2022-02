Offerte di lavoro online in crescita Ecco i settori con più opportunità

Leggi su quifinanza

(Di domenica 13 febbraio 2022) Il 2021 è stato, per il mondo del, un anno a luci e ombre, in cui i buoni risultati non riportano il Paese ai livelli pre-pandemia, ma permettono di superare la grave impasse del 2020. Secondo le analisi di Jobtech il secondo semestre dell’anno ha registrato un aumento complessivo del 21% degli annunci dirispetto alla prima parte dell’anno. Parallelamente, i dati dell’Osservatorio sul mercato delin somministrazione registrano un calo, pari al 3,3%, del numero di persone in cerca di una nuovalavorativa. La situazione, non dissimile a quella della prima parte dell’anno, conferma il generale attendismo degli italiani: chi ha unse lo tiene e non pensa a cambiarlo. Le donne fanno sempre molta più fatica a trovare: lo ...