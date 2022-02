Nunzia De Girolamo non trattiene l’emozione per il grande evento: “Si riparte” (Di domenica 13 febbraio 2022) La bella ex deputata ha voluto mandare un messaggio a tutti gli ammiratori per anticipare quello che succederà nelle prossime ore. Nunzia De Girolamo, come sappiamo, dopo la sua esperienza… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 13 febbraio 2022) La bella ex deputata ha voluto mandare un messaggio a tutti gli ammiratori per anticipare quello che succederà nelle prossime ore.De, come sappiamo, dopo la sua esperienza… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Chi sono le Karma B, drag queen che affiancano Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio - infoitcultura : Nunzia De Girolamo, confessione intima: 'Ecco il politico più maschio che conosco' - jerry_galdieri : @N_DeGirolamo Prima puntata di 'Ciao Maschio' all'insegna della FOLLIA: 3 personaggi che si so no raccontati trasme… - lullabyfatale : Nunzia De Girolamo una f abbastanza potente eh. #CiaoMaschio - teledivisione : Nunzia De Girolamo non è su @RaiUno perché è brava. Sta lì per altri motivi. Non è una conduttrice e si vede.… -