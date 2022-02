Novena ai pastorelli di Fatima per chiedere una grazia – terzo giorno (Di domenica 13 febbraio 2022) Santi Giacinta e Francesco, i piccoli veggenti di Fatima che la Chiesa ha innalzato agli onori degli altari; sono i primi bambini non martiri canonizzati, e la loro memoria ricorre il 20 febbraio. Il loro, è il primo caso in assoluto per cui è bastato un solo miracolo prima per la beatificazione e poi la L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 13 febbraio 2022) Santi Giacinta e Francesco, i piccoli veggenti diche la Chiesa ha innalzato agli onori degli altari; sono i primi bambini non martiri canonizzati, e la loro memoria ricorre il 20 febbraio. Il loro, è il primo caso in assoluto per cui è bastato un solo miracolo prima per la beatificazione e poi la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Novena ai pastorelli di Fatima per chiedere una grazia – primo giorno La Luce di Maria

Novena ai pastorelli di Fatima per chiedere una grazia – secondo giorno O Pastorelli, che avete visto la Madonna tanto bella, più splendente del sole, e con prontezza avete accettato di offrirvi totalmente a Dio, insegnate anche a noi ad offrirci con generosità.

O Pastorelli, che avete visto la Madonna tanto bella, più splendente del sole, e con prontezza avete accettato di offrirvi totalmente a Dio, insegnate anche a noi ad offrirci con generosità.