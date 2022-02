Non mettere mai questi 10 capi in lavatrice: il risultato potrebbe cambiarti la giornata (Di domenica 13 febbraio 2022) Forse non tutti sanno che ci sono alcuni indumenti che è bene non introdurre mai in questo apparecchio molto utile alle massaie. La lavatrice, come anche la lavastoviglie, per carità,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 13 febbraio 2022) Forse non tutti sanno che ci sono alcuni indumenti che è bene non introdurre mai in questo apparecchio molto utile alle massaie. La, come anche la lavastoviglie, per carità,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

aldotorchiaro : No che non molliamo. Finché non darà risposte chiare sulle gravissime cose che gli sentiamo e vediamo dire nei vide… - matteosalvinimi : Qualcuno a Bruxelles sta pensando di mettere l’etichetta nera sui prodotti alimentari che contengono anche una mini… - meb : Il #bullismo non è un incidente di percorso dell’adolescenza, qualcosa da mettere in conto. Il bullismo è una vergo… - AlbertoDazzani : RT @DelpapaMax: 'Col Covid noi non possiamo mettere roba nelle cappelliere degli aerei: ma che cazzo di senso ha?'. Imperdibile @NicolaPorr… - Lawyer68Mauro : @PolitiMarco @Massimi55490263 @YoshiIrai @spighissimo @Canio44536762 Tutti sono problemi, non solo il Rdc, anche il… -