Non guardare il dito del Dma, ma la Luna della global law. Il libro di Bassan (Di domenica 13 febbraio 2022) Fabio Bassan, ordinario di Diritto Internazionale presso l’Università Roma Tre dove insegna European Competition Law, ha da poco pubblicato il volume “Digital Platforms and global Law” (Edward Elgar). Ma mentre noi ci siamo concentrati, in questi mesi, su Dma, Dsa e sugli sviluppi che possono produrre sul mercato, il professore ha approfondito il rapporto tra le piattaforme digitali e “diritto globale”. Per spiegare che il Brussel’s effect non può funzionare se non cambia il modo in cui definiamo le grandi piattaforme digitali. Perché questo studio ‘tangenziale’ rispetto ai temi di attualità? Legislatori e regolatori devono inseguire il mercato e impedire che si sviluppi in modo non coerente con il welfare che, in base alle tradizioni giuridiche di ciascun paese, si vuole garantire ai cittadini. Gli studiosi hanno ... Leggi su formiche (Di domenica 13 febbraio 2022) Fabio, ordinario di Diritto Internazionale presso l’Università Roma Tre dove insegna European Competition Law, ha da poco pubblicato il volume “Digital Platforms andLaw” (Edward Elgar). Ma mentre noi ci siamo concentrati, in questi mesi, su Dma, Dsa e sugli sviluppi che possono produrre sul mercato, il professore ha approfonil rapporto tra le piattaforme digitali e “dirittoe”. Per spiegare che il Brussel’s effect non può funzionare se non cambia il modo in cui definiamo le grandi piattaforme digitali. Perché questo studio ‘tangenziale’ rispetto ai temi di attualità? Legislatori e regolatori devono inseguire il mercato e impedire che si sviluppi in modo non coerente con il welfare che, in base alle tradizioni giuridiche di ciascun paese, si vuole garantire ai cittadini. Gli studiosi hanno ...

