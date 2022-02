Niente ristori per i medici morti di Covid | gli Ordini | “La politica li chiamava eroi | li ha già dimenticati” I radiologi chiedono lo sciopero

(Di domenica 13 febbraio 2022) “Subitoi 369e le loro famiglie”. La rabbia, l’indignazione e l’amarezza deiitaliani è tutta racchiusa nello sfogo di Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine provinciale di Milano: era stato uno dei primi a muoversi per far sì che ci fosse un riconoscimento per il sacrificio dei suoi colleghi,combattendo in prima linea la battaglia contro ilnella primavera 2020. Invece, il Senato ha bocciato il provvedimento che prevedeva ialle famiglie dei. “Li stiamo dimenticando. Non gliene importa piùa nessuno del sacrificio degli altri”, dice Guido Marinoni, che invece è presidente dell’Ordine deidi Bergamo. Marinoni ripensa ai colleghi perduti. ...

... la società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva, commenta all'Adnkronos Salute la bocciatura, in Senato, del subemendamento che prevedeva iper le famiglie dei ......per rientrarvi con i colleghi del settore ristorazione che hanno usufruito maggiormente dei. "C'è troppa comunicazione improntata sulla paura che non fa perbene al settore commercio ed ...I ristoranti a San Valentino sono pienissimi, questo oltre che scomodo, potrebbe in parte rovinare un momento degno di intimità. Inoltre, cucinare per qualcuno è un bel modo per dimostrare amore e ...Cristian Manuel Perez, medico, commenta così lo stop, deciso dal Senato, dei ristori ai familiari dei sanitari deceduti per infezione da Covid: 369 i medici morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ...