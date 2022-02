“Nessuno perdono”. C’è Posta per te, Maddalena chiude la busta: il dolore di mamma Annamaria (Di domenica 13 febbraio 2022) C’è Posta per Te, una puntata ricca di emozioni nello studio televisivo di Maria De Filippi. Una storia, quella tra mamma Annamaria e la figlia Maddalena, che ha dato prova al pubblico di come un rapporto possa tornare a nuova luce. Una vicenda che ha certamente commosso tutti e che, attraverso le sue dinamiche, ha fatto comprendere che nella vita tutto può tornare a splendere sotto la luce dell’amore. Una storia che ha da subito meritato la giusta delicatezza. mamma Annamaria nella sua vita ha compreso di non essere felice al marito e padre dei loro figli. Non appena giunta in studio, la giovane ha subito chiesto qualcosa sull’assenza del fratello Salvatore e alla domanda è stata proprio Maria De Filippi ha rispondere spiegando il motivo ben preciso. “È stata una decisione ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) C’èper Te, una puntata ricca di emozioni nello studio televisivo di Maria De Filippi. Una storia, quella trae la figlia, che ha dato prova al pubblico di come un rapporto possa tornare a nuova luce. Una vicenda che ha certamente commosso tutti e che, attraverso le sue dinamiche, ha fatto comprendere che nella vita tutto può tornare a splendere sotto la luce dell’amore. Una storia che ha da subito meritato la giusta delicatezza.nella sua vita ha compreso di non essere felice al marito e padre dei loro figli. Non appena giunta in studio, la giovane ha subito chiesto qualcosa sull’assenza del fratello Salvatore e alla domanda è stata proprio Maria De Filippi ha rispondere spiegando il motivo ben preciso. “È stata una decisione ...

