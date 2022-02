Nel liceo di Milano occupato dagli studenti: “Dad devastante, serve assistenza psicologica nelle scuole. Chiediamo atti concreti” (Di domenica 13 febbraio 2022) “Abbiamo paura del futuro perché sentiamo che le persone al governo non se ne curano. Per questo vogliamo occuparcene noi”. Emma ha 18 anni e studia al liceo classico “Carducci” di Milano. Da lunedì ha scelto insieme alle sue compagne e ai suoi compagni di occupare la propria scuola. Una mobilitazione che si è diffusa in tutta Italia. Da Milano a Torino fino a Roma e Napoli. Gli studenti chiedono al governo “maggiori risorse alla scuola, un ripensamento del sistema dell’alternanza scuola-lavoro e più fondi per l’assistenza psicologica nelle scuole”. I due anni di didattica a distanza sembrano aver lasciato il segno. “Abbiamo fatto un sondaggio nella nostra scuola e abbiamo visto che tante persone soffrono di attacchi di ansia o panico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) “Abbiamo paura del futuro perché sentiamo che le persone al governo non se ne curano. Per questo vogliamo occuparcene noi”. Emma ha 18 anni e studia alclassico “Carducci” di. Da lunedì ha scelto insieme alle sue compagne e ai suoi compagni di occupare la propria scuola. Una mobilitazione che si è diffusa in tutta Italia. Daa Torino fino a Roma e Napoli. Glichiedono al governo “maggiori risorse alla scuola, un ripensamento del sistema dell’alternanza scuola-lavoro e più fondi per l’”. I due anni di didca a distanza sembrano aver lasciato il segno. “Abbiamo fatto un sondaggio nella nostra scuola e abbiamo visto che tante persone soffrono di attacchi di ansia o panico ...

Advertising

lauraboldrini : Sulle molestie nel liceo di Castrolibero, con @ceciliadelia abbiamo chiesto al Governo di intervenire con rigore.… - Tg3web : Non si ferma la protesta degli studenti del liceo di Castrolibero in Calabria. La procura ha scritto nel registro d… - stef_193 : Il discolo nel pozzo - GiovanniMario12 : RT @Tg3web: Non si ferma la protesta degli studenti del liceo di Castrolibero in Calabria. La procura ha scritto nel registro degli indagat… - JENOCOR3 : no perché le coppie fidanzate nel mio liceo si commentavano i post allo stesso modo carini tho -