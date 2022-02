Nedved |  «Entusiasmo per il mercato Dybala? Puntiamo a più rinnovi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 febbraio 2022) . Le parole del vicepresidente della Juve Ai microfoni di Dazn, Pavelha parlato prima di Atalanta Juve. Le sue dichiarazioni.– «C’è, è stato fatto unimportante. Si percepisce una nuova atmosfera, più voglia al sacrificio. Quello che c’è mancato in qualche partita ma ora siamo contenti». MORATA – «Lui è il tassello più importante di questo trio, perché si sacrifica. E’ importante per questi tre, il mister se lo ha riproposto significa che ha apprezzato». RINNOVO– «Dobbiamo puntare a più. In 4/5 sono a scadenza a giugno: lavoreremo nelle prossime settimane. Si stanno comportando tutti bene, da professionisti: anche se sono a scadenza si vede che ci tengono». L'articolo proviene da Calcio News 24.