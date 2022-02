NBA 2022, i risultati della notte (13 febbraio): Embiid trascina i 76ers al successo contro Cleveland (Di domenica 13 febbraio 2022) Continua la stagione 2021-2022 di NBA. Nella notte italiana si sono giocate ben undici partite e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e le migliori prestazioni di giornata. Uno strepitoso Anfernee Simons porta al successo Portland contro New York (112-103). Il numero 1 dei Blazers mette a referto ben 30 punti, 5 assist e 8 rimbalzi. Per la squadra di casa buone anche le prove di Josh Hart (23 punti) e Jusuf Nurkic (12 punti e 20 rimbalzi), mentre ai Knicks non bastano i 28 punti e 16 rimbalzi di Julius Randle e i 23 punti di Kemba Walker. Quinta vittoria di fila per Memphis, che supera in trasferta Charlotte per 118-125 grazie soprattutto a un primo tempo devastante (74-43). A fine partita il migliore in casa Mavericks è il solito Ja Morant con 26 punti, 6 rimbalzi ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Continua la stagione 2021-di NBA. Nellaitaliana si sono giocate ben undici partite e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti ie le migliori prestazioni di giornata. Uno strepitoso Anfernee Simons porta alPortlandNew York (112-103). Il numero 1 dei Blazers mette a referto ben 30 punti, 5 assist e 8 rimbalzi. Per la squadra di casa buone anche le prove di Josh Hart (23 punti) e Jusuf Nurkic (12 punti e 20 rimbalzi), mentre ai Knicks non bastano i 28 punti e 16 rimbalzi di Julius Randle e i 23 punti di Kemba Walker. Quinta vittoria di fila per Memphis, che supera in trasferta Charlotte per 118-125 grazie soprattutto a un primo tempo devastante (74-43). A fine partita il migliore in casa Mavericks è il solito Ja Morant con 26 punti, 6 rimbalzi ...

Advertising

andreastoolbox : NBA, LeBron James e l'errore che costa la vittoria ai Lakers contro Golden State | Sky Sport - NbaReligion : Traguardo incredibile per LeBron, ma la partita contro gli Warriors non è andata come sperato #LakeShow #NBA75 - sportli26181512 : NBA, LeBron James e l'errore che costa la vittoria ai Lakers contro Golden State: Steph Curry concede involontariam… - andreastoolbox : NBA, LeBron James supera Kareem Abdul-Jabbar per punti segnati in carriera. CLASSIFICA | Sky Sport - sportli26181512 : NBA, LeBron James supera Kareem Abdul-Jabbar per punti segnati in carriera. CLASSIFICA: Sommando i punti segnati in… -