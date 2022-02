Nasce l’arbitro Pierluigi Collina – 13 febbraio 1960 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 febbraio 2022) Il 13, uno degli arbitri più quotati dei suoi anni nonché attuale Presidente della Commissione Arbitri FIFA La storia del calcio è stata rappresenta anche da figure neutrali ma di grande impatto. Una di queste è certamente, direttore di gara tra i più quotati e nominato dalla IFFHS miglior arbitro del mondo dal 1998 al 2005. Membro della Hall of fame del calcio italiano dal 2011, il Times l’ha inserito al 50° posto della classifica dei 50 arbitri più cattivi di tutti i tempi per via del suo temperamento deciso. Il grande carisma dimostrato negli anni della sua carriera gli ha però anche vantato numerosi riconoscimenti e il rispetto di tutto il mondo calcistico, portandolo a ricoprire ruoli di ...