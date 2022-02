Napoli, ipotesi Jason Denayer a parametro zero (Di domenica 13 febbraio 2022) E’ ancora calciomercato in casa Napoli. Gli azzurri sono alla costante ricerca di potenziali rinforzi per la propria rosa. Negli ultimi giorni è tornato di moda il nome del centrale belga Jason Denayer, tra l’altro compagno di Dries Mertens in nazionale. Come fa sapere Het Nieuwsblad, il futuro del centrale del Lione non è certo, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) E’ ancora calciomercato in casa. Gli azzurri sono alla costante ricerca di potenziali rinforzi per la propria rosa. Negli ultimi giorni è tornato di moda il nome del centrale belga, tra l’altro compagno di Dries Mertens in nazionale. Come fa sapere Het Nieuwsblad, il futuro del centrale del Lione non è certo, L'articolo

Advertising

Andrea842631710 : @panluc (2) dicevo 5 partite di campionato da qua alla sosta. Se il Napoli fa 13 punti probabilmente potrà continua… - GuidoCal : @theboss_1908 Primo tempo irriconoscibili ma Non voglio fare il TUTTAPPOSTER nella sciagurata ipotesi che la samp p… - Mestanaccount1 : @ar_mata7 partendo dal fatto che il Napoli perde però se succede quest’ipotesi remota voglio l’icon degli sengavù - vekmas : @FBiasin No firmo per la vittoria ma nelle peggiori delle ipotesi il pareggio non sarebbe la fine del mondo, il mil… - iISud24 : Pozzuoli, 36enne gambizzato: ipotesi regolamento di conti tra cosche #11febbraio #Napoli #Campania #Cronaca… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ipotesi RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il Milan torna al comando! Diretta gol live score ...score Questo ci dice che se il Cagliari dovesse vincere a Empoli oggi pomeriggio (non un'ipotesi ... il sabato ci ha detto che Napoli Inter è terminata 1 - 1, e questo significa che il Milan ha la ...

Torino Bremer: 'Futuro? Non ci penso, tutti conoscono la mia ambizione' TORINO BREMER - Bremer è seguito da diverse big del nostro campionato, in particolare dalle due milanesi e dal Napoli . L'addio al Torino a fine stagione sembra l'ipotesi più concreta, con il ...

Parma, Man parla dell'ipotesi addio Calciomercato.com Dal Belgio: Juve sulle tracce di Denayer Su di lui ci sarebbero anche Napoli, Barcellona e Newcastle: ipotesi che stanno facendo tentennare il difensore di fronte alla prima proposta di rinnovo ricevuta dal Lione.

Un posto al sole, retroscena: un personaggio molto amato sta per fare ritorno a Napoli Esistono però altre ipotesi molto più suggestive. Le anticipazioni rivelano molto poco, ma il termine "personaggio amato" potrebbe essere interpretato come storico. Questo escluderebbe ...

...score Questo ci dice che se il Cagliari dovesse vincere a Empoli oggi pomeriggio (non un'... il sabato ci ha detto cheInter è terminata 1 - 1, e questo significa che il Milan ha la ...TORINO BREMER - Bremer è seguito da diverse big del nostro campionato, in particolare dalle due milanesi e dal. L'addio al Torino a fine stagione sembra l'più concreta, con il ...Su di lui ci sarebbero anche Napoli, Barcellona e Newcastle: ipotesi che stanno facendo tentennare il difensore di fronte alla prima proposta di rinnovo ricevuta dal Lione.Esistono però altre ipotesi molto più suggestive. Le anticipazioni rivelano molto poco, ma il termine "personaggio amato" potrebbe essere interpretato come storico. Questo escluderebbe ...