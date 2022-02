Nainggolan rivela | “Lo feci solo per Spalletti”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 13 febbraio 2022) L’ex centrocampista del Cagliari ed attuale giocatore dell’Anversa Radjaha parlato ai microfoni del canale Twitch di OCW Sport. Di seguito quanto evidenziato: “Dei soldi non frega un ca**o. Se avessi pensato ai soldi avrei svolto una carriera molto diversa. Dopo il Cagliare potevo andare alla Juve, potevo andarci anche dopo la Roma. Potevo fare tante cose durante il mio percorso, potevo andare anche al Chelsea. Io preferisco essere me stesso in una città dove sono ben accettato e dove posso vivere la mia vita come giocatore e come uomo”.Sull’addio alla Roma che arrivò con l’arrivo di Monchi. “Arrivammo in semifinale di Champions, al termine di una grande stagione. Io ero convinto di restare, ma la società non la pensava come me. Vado in vacanza e dal nulla mi arrivano chiamate dalla Turchia, ...