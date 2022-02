Mourinho: «Pari? Per come si era messa “Grazie mille”. Certo giornalismo non ha etica» (Di domenica 13 febbraio 2022) Mourinho ha parlato a Dazn dopo Sassuolo-Roma. Le dichiarazioni del tecnico giallorosso dopo il match José Mourinho ha parlato a DAZN dopo Sassuolo-Roma. PAREGGIO – «Quando stai perdendo al 90esimo e poi pareggia cambia la dinamica emozionale. Prima della partita non avrei accettato al pareggio e neanche all’intervallo, al 90? avrei detto: “Grazie mille”. Posso paragonare questa partita a quella con Verona o Venezia. Oggi siamo riusciti ad arrivare al pareggio, non lo volevamo ma è comunque un punto. Non abbiamo perso nelle ultime 4 partite di Serie A. Sicuramente potevamo fare di più, penso al pareggio contro il Genoa. Ma c’è stato feeling di squadra nel finale». NOTIZIE – «C’è solo una notizia che io non posso negare. Tutte le altre sono zero, è giornalismo di quinta classe, senza ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022)ha parlato a Dazn dopo Sassuolo-Roma. Le dichiarazioni del tecnico giallorosso dopo il match Joséha parlato a DAZN dopo Sassuolo-Roma. PAREGGIO – «Quando stai perdendo al 90esimo e poi pareggia cambia la dinamica emozionale. Prima della partita non avrei accettato al pareggio e neanche all’intervallo, al 90? avrei detto: “”. Posso paragonare questa partita a quella con Verona o Venezia. Oggi siamo riusciti ad arrivare al pareggio, non lo volevamo ma è comunque un punto. Non abbiamo perso nelle ultime 4 partite di Serie A. Sicuramente potevamo fare di più, penso al pareggio contro il Genoa. Ma c’è stato feeling di squadra nel finale». NOTIZIE – «C’è solo una notizia che io non posso negare. Tutte le altre sono zero, èdi quinta classe, senza ...

