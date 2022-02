Motomondiale: test Mandalika, Espargaro su Honda il più veloce nella terza giornata (Di domenica 13 febbraio 2022) Roma, 13 feb. - (Adnkronos) - Concluso il terzo e ultimo giorno di test per i piloti MotoGP sul circuito indonesiano di Mandalika. Il più veloce è stato lo spagnolo Pol Espargaró su Honda in 1'31"060 davanti al campione del mondo in carica, il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1'31"074) e al fratello Aleix Espargaro (1'31"385) in sella alla Aprilia. Quarto e quinto posto per gli italiani Franco Morbidelli (Yamaha - 1'31"416) e Francesco 'Pecco' Bagnaia (1'31"436) con la migliore delle Ducati. Il Motomondiale scatterà il 6 marzo con la prima gara in Qatar. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Roma, 13 feb. - (Adnkronos) - Concluso il terzo e ultimo giorno diper i piloti MotoGP sul circuito indonesiano di. Il piùè stato lo spagnolo Pol Espargaró suin 1'31"060 davanti al campione del mondo in carica, il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1'31"074) e al fratello Aleix(1'31"385) in sella alla Aprilia. Quarto e quinto posto per gli italiani Franco Morbidelli (Yamaha - 1'31"416) e Francesco 'Pecco' Bagnaia (1'31"436) con la migliore delle Ducati. Ilscatterà il 6 marzo con la prima gara in Qatar.

