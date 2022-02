MotoGP | Marc Marquez | “Ho portato la moto dove volevo | ma l’incognita spalla rimane…”

Leggi su oasport

(Di domenica 13 febbraio 2022)saluta l’Indonesia ed i tre giorni di test pre-stagionali riservati alladi Mandalika con rinnovata fiducia dopo che già a Sepang la Honda aveva dimostrato di avere compiuto passi in avanti importanti rispetto alla scorsa annata. Non sappiamo se il Cabroncito sarà in grado di lottare davvero per il suo nono titolo iridato ma, come è ben noto, mai scommettere contro il nativo di Cervera. Il suo bilancio al termine della sessione odierna è improntato alla fiducia: “Sono contento di come si è conclusa la pre-stagione – spiega arsport.com – Ovviamente vuoi fare sempre di più, ma sono contento. La soddisfazione è stata tanta soprattutto qui a Mandalika perché abbiamo fatto un grande cambiamento in termini di sensazioni rispetto alla Malesia”. Lo spagnolo entra nello specifico: ...