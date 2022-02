MotoGP, Joan Mir salta l’ultimo giorno di test a Mandalika: lo spagnolo fermato da una gastroenterite (Di domenica 13 febbraio 2022) I test di Mandalika (Indonesia) sono andati in archivio per la classe MotoGP ed è tempo di primi bilanci. In casa Suzuki, in realtà, non si è potuto completare il lavoro previsto per via dei problemi di salute dello spagnolo Joan Mir. Il campione del mondo, infatti, non ha potuto salire in sella alla GSX-RR per una gastroenterite che gli ha reso impossibile portare avanti quanto previsto. “Stamane, quando mi sono svegliato, ho sentito qualcosa di strano allo stomaco, come se si stesse muovendo tutto. Dopo aver fatto colazione sono andato in circuito, ma una volta arrivato lì ho iniziato a sentirmi molto peggio e ho cominciato a vomitare. È venuto il medico per aiutarmi, ma alla fine sono dovuto rientrare in hotel, perché ero privo di forze“. Tuttavia, stando anche quanto è stato ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Idi(Indonesia) sono andati in archivio per la classeed è tempo di primi bilanci. In casa Suzuki, in realtà, non si è potuto completare il lavoro previsto per via dei problemi di salute delloMir. Il campione del mondo, infatti, non ha potuto salire in sella alla GSX-RR per unache gli ha reso impossibile portare avanti quanto previsto. “Stamane, quando mi sono svegliato, ho sentito qualcosa di strano allo stomaco, come se si stesse muovendo tutto. Dopo aver fatto colazione sono andato in circuito, ma una volta arrivato lì ho iniziato a sentirmi molto peggio e ho cominciato a vomitare. È venuto il medico per aiutarmi, ma alla fine sono dovuto rientrare in hotel, perché ero privo di forze“. Tuttavia, stando anche quanto è stato ...

Advertising

dianatamantini : MOTOGP - I test al Mandalika Circuit si chiudono con Pol Espargaró in vetta. Tutti i tempi, più gli aggiornamenti s… - corsedimoto : MOTOGP - I test al Mandalika Circuit si chiudono con Pol Espargaró in vetta. Tutti i tempi, più gli aggiornamenti s… - MotorcycleSp : Joan Mir ha avuto un ultimo giorno di test per dimenticare. Secondo Suzuki, il campione della MotoGP... #MotoGP… - corsedimoto : VIDEO MOTOGP - Terzo giorno di test MotoGP al Mandalika Circuit senza Joan Mir e Raul Fernandez. Il dott. Michele Z… - corsedimoto : MOTOGP - Terza giornata di test MotoGP in Indonesia. I tempi e la classifica provvisoria con aggiornamenti Live. Ou… -