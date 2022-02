MotoGP: Iannone in pista a Vallelunga, sognando il ritorno alle corse - News (Di domenica 13 febbraio 2022) Nel weekend appena trascorso, l'autodromo di Vallelunga ha ospitato diversi piloti del Campionato Italiano Velocità impegnati nella prima presa di contatto con le moto che utilizzeranno in questa ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 13 febbraio 2022) Nel weekend appena trascorso, l'autodromo diha ospitato diversi piloti del Campionato Italiano Velocità impegnati nella prima presa di contatto con le moto che utilizzeranno in questa ...

Advertising

motosprint : #MotoGP: #Iannone in pista a Vallelunga, sognando il ritorno alle corse ?? - goto_motoGP : RT @gponedotcom: Il pilota di Vasto ha rimesso tuta e casco, scendendo in pista quest’oggi sul tracciato capitolino in sella al quattro cil… - goto_motorcycle : RT @gponedotcom: Il pilota di Vasto ha rimesso tuta e casco, scendendo in pista quest’oggi sul tracciato capitolino in sella al quattro cil… - corsedimoto : ANDREA IANNONE in pista a Vallelunga con la sua Aprilia RSV. L'ex pilota MotoGP continua ad allenarsi e a credere n… - motapi_reiwa04 : RT @gponedotcom: Il pilota di Vasto ha rimesso tuta e casco, scendendo in pista quest’oggi sul tracciato capitolino in sella al quattro cil… -