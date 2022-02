Monta la rabbia dopo il no del Senato ai ristori per i medici: “Gli eroi in Italia durano poco” (Di domenica 13 febbraio 2022) Applauditi dai balconi. Ribattezzati i nuovi eroi. Ma per i medici che, in prima linea contro il Covid, hanno sacrificato la loro vita, la gratitudine è solo a parole. Per le loro famiglie, che oltre al dramma della perdita si sono ritrovati ad affrontare anche quello economico, niente ristori. Si consuma così, l’ultima «vergogna di Stato» come ha twittato, uno tra i tantissimi, Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, commentando la bocciatura, in Senato del subemendamento che prevedeva risarcimenti alle famiglie dei medici deceduti per il Covid-19. medici eroi dimenticati e rinnegati col no ai ristori E ancora: «Subito dimenticati i 369 «eroi», e le loro famiglie», ribatte con amarezza Roberto Carlo Rossi, presidente ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 13 febbraio 2022) Applauditi dai balconi. Ribattezzati i nuovi. Ma per iche, in prima linea contro il Covid, hanno sacrificato la loro vita, la gratitudine è solo a parole. Per le loro famiglie, che oltre al dramma della perdita si sono ritrovati ad affrontare anche quello economico, niente. Si consuma così, l’ultima «vergogna di Stato» come ha twittato, uno tra i tantissimi, Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, commentando la bocciatura, indel subemendamento che prevedeva risarcimenti alle famiglie deideceduti per il Covid-19.dimenticati e rinnegati col no aiE ancora: «Subito dimenticati i 369 «», e le loro famiglie», ribatte con amarezza Roberto Carlo Rossi, presidente ...

Advertising

SecolodItalia1 : Monta la rabbia dopo il no del Senato ai ristori per i medici: “Gli eroi in Italia durano poco”… - news_forlicesen : Caro-carburanti, monta la rabbia degli autotrasportatori: "Forse conviene più spegnere i motori che viaggiare&… - raissa_iannacci : @RizzoGiov @luigidimaio Non c’è proprio niente da ridere. A me monta una rabbia che prima o poi avrò problemi al fegato - mila_lavi : RT @ApePitagorica: TRIESTE ORA... CORTEO NON AUTORIZZATO TRIESTE NO GREEN PASS. LA GENTE NON MOLLA E LA RABBIA CONTRO QUESTO GOVERNO CRIMIN… - domitillalovato : RT @ApePitagorica: TRIESTE ORA... CORTEO NON AUTORIZZATO TRIESTE NO GREEN PASS. LA GENTE NON MOLLA E LA RABBIA CONTRO QUESTO GOVERNO CRIMIN… -

Ultime Notizie dalla rete : Monta rabbia Caro carburanti, cresce la rabbia dell'autotrasporto BOLZANO . Monta la rabbia nel settore autotrasporto e il rincaro dei carburanti è la goccia che fa traboccare il vaso. A lanciare l'allarme sono state le associazioni nazionali dell'autotrasporto che, unite ...

**Governo: un anno da premier, per Draghi inizia countdown,'in campo nel '23? Lo escludo'** (3) Intanto monta la rabbia sulle misure sul green pass, che entreranno in vigore sui posti di lavoro dalla metà del mese. Ben 10mila persone scendono in piazza a Roma contro l'obbligo di certificazione ...

Caro-carburanti, monta la rabbia degli autotrasportatori: "Forse conviene più spegnere i motori che viaggiare" CesenaToday Caro carburanti, cresce la rabbia dell’autotrasporto BOLZANO. Monta la rabbia nel settore autotrasporto e il rincaro dei carburanti è la goccia che fa traboccare il vaso. A lanciare l’allarme sono state le associazioni nazionali dell’autotrasporto che, ...

Caro carburanti, manifestazione degli autotrasportatori domani a Foggia Gli aumenti del costo delle materie prime si ripercuote anche e soprattutto sul costo della benzina. Monta quindi la rabbia degli autotrasportatori. Il rincaro dei carburanti è la goccia che potrebbe ...

BOLZANO .lanel settore autotrasporto e il rincaro dei carburanti è la goccia che fa traboccare il vaso. A lanciare l'allarme sono state le associazioni nazionali dell'autotrasporto che, unite ...Intantolasulle misure sul green pass, che entreranno in vigore sui posti di lavoro dalla metà del mese. Ben 10mila persone scendono in piazza a Roma contro l'obbligo di certificazione ...BOLZANO. Monta la rabbia nel settore autotrasporto e il rincaro dei carburanti è la goccia che fa traboccare il vaso. A lanciare l’allarme sono state le associazioni nazionali dell’autotrasporto che, ...Gli aumenti del costo delle materie prime si ripercuote anche e soprattutto sul costo della benzina. Monta quindi la rabbia degli autotrasportatori. Il rincaro dei carburanti è la goccia che potrebbe ...