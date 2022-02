Mondiali, che sorpresa per Mancini: il CT ha un nuovo motivo per sorridere (Di domenica 13 febbraio 2022) L’Italia di Mancini avrà presto gli spareggi verso i Mondiali e per l’attacco risuona un nome tra i meno menzionati fra le varie possibilità. Il 24 e il 29 marzo l’Italia di Roberto Mancini dovrà compiere il primo vero significativo passo per poter sperare nella qualificazioni ai Mondiali di Qatar del 2022. Dopo la vittoria degli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 13 febbraio 2022) L’Italia diavrà presto gli spareggi verso ie per l’attacco risuona un nome tra i meno menzionati fra le varie possibilità. Il 24 e il 29 marzo l’Italia di Robertodovrà compiere il primo vero significativo passo per poter sperare nella qualificazioni aidi Qatar del 2022. Dopo la vittoria degli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

RaiNews : Ucraina, Joe Biden ha avvertito che in caso di attacco l'Occidente risponderà in modo 'deciso'. - enchantedher : Gli europei che forse la lezione delle due guerre mondiali precedenti l’hanno imparata poi ci sono gli Sati Uniti c… - FNicchiotti : @delinquentweet ma quand’è che Mancini sceglierà i 10 giocatori da mettere in campo insieme a Vicario per i playoff… - m_c_12345 : RT @unasconnessa: vabbè comunque dobbiamo dire che non tutti sono bravi ad andare ai mondiali - Emanule94671372 : @capitone71 @yenisey74 2/2 la complessità delle questioni nemmeno vi sfiora. Nemmeno vi sfiora il fatto che le part… -