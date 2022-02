Mondiali, arriva l’annuncio che gela Mancini: “Sono sicuro che…” (Di domenica 13 febbraio 2022) A poche settimane dal play-off per i Mondiali in Qatar alcune dichiarazioni potrebbero turbare i pensieri di Mancini e dell’Italia. Manca ormai poco all’inizio del play-off per i Mondiali in Qatar del prossimo inverno. A poche settimane dai match decisivi che coinvolgeranno anche l’Italia di Mancini, arrivano dichiarazioni che certamente non faranno piacere agli Azzurri. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 13 febbraio 2022) A poche settimane dal play-off per iin Qatar alcune dichiarazioni potrebbero turbare i pensieri die dell’Italia. Manca ormai poco all’inizio del play-off per iin Qatar del prossimo inverno. A poche settimane dai match decisivi che coinvolgeranno anche l’Italia dino dichiarazioni che certamente non faranno piacere agli Azzurri. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ?? #Italia, l'ultimo suggerimento per #Mancini arriva da Antonio #Cassano: '#Sensi è meglio di #Locatelli, #Jorginho… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #americani2022 #calendario2022 Il calendario americano: Trials mondiali a Greens… - isaago : RT @ilmornaz: ???? È un oro che arriva dopo tanti sacrifici, 11 vittorie in 11 gare contro dei giganti mondiali di questo sport che da noi co… - _LVer_ : RT @ilmornaz: ???? È un oro che arriva dopo tanti sacrifici, 11 vittorie in 11 gare contro dei giganti mondiali di questo sport che da noi co… - ilmornaz : ???? È un oro che arriva dopo tanti sacrifici, 11 vittorie in 11 gare contro dei giganti mondiali di questo sport che… -