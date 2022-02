Miss Italia 2021, stasera la finale: Senago tifa per Francesca Mamè (Di domenica 13 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Miss Italia 2021 è arrivata alla finale. stasera domenica 13 febbraio si terrà l’ultimo appuntamento sulla piattaforma Helbiz Live. Tra le 20 bellissime ragazze c’è anche Francesca Mamè di Senago. La 19enne già Miss Lombardia ha origini camerunesi da parte di madre ed è una studentessa con la passione per la moda Qualche settimana fa l’abbiamo tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 13 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorè arrivata alladomenica 13 febbraio si terrà l’ultimo appuntamento sulla piattaforma Helbiz Live. Tra le 20 bellissime ragazze c’è anchedi. La 19enne giàLombardia ha origini camerunesi da parte di madre ed è una studentessa con la passione per la moda Qualche settimana fa l’abbiamo tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

amagnx : @GiuliaCortese1 Giulia sono tutti luoghi comuni da dichiarazione di Miss Italia. Spiega cosa intendi - Rog_2 : RT @alde68: Miss Italia vi spiccia casa ?? - alde68 : Miss Italia vi spiccia casa ?? - eliisabrunoni : RT @JioH501: Sentendo parlare di #Ucraina non posso non pensare ad Alice Sabatini, alias Miss Italia 2015, che potrà finalmente coronare il… - Bienchi : @Adnkronos Miss Italia non avrebbe saputo far di meglio -