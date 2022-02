Miro | “La WWE ci ha licenziato per delle lamentele | ero felice quando è successo”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 13 febbraio 2022)(star della AEW ed ex Rusev in WWE) è stato intervistato nel Kurt Angle Podcast per parlare di svariati argomenti fra cui i suoi inizi nel wrestling, il primo incontro con sua moglie Lana, e il licenziamento dalla WWE che lo ha portato a firmare in seguito per la All Elite Wrestling. Riguardo al suo licenziamento,si è definitoa riguardo e ha descritto la situazione in cui le Superstar WWE dovevano lavorare durante il pieno della pandemia di COVID-19. I retroscena del licenziamentoha detto: “Ero. Ho perso la testa per 30 secondi. La questione della pandemia era nel vivo, e noi cercavamo di combattere per dei diritti, perché non era giusto che dovessimo prendere aerei ogni settimana per andare in televisione con quelle condizioni senza che importasse a ...