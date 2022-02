Milano, arrestati cinque minorenni “vertici” di una baby gang: la tecnica degli insulti per le rapine vicino l’università (Di domenica 13 febbraio 2022) Avvicinavano le vittime a furia di insulti e gestacci per poi rapinarle. La tecnica di aggressione della banda di minorenni di Milano arrestata dalla polizia nella mattinata di oggi, 13 febbraio, si era rivelata efficace più di una volta. I cinque adolescenti, quattro ragazzi e una ragazza, provenienti dalla zona est della città lombarda sono risultati alle forze dell’ordine i vertici di una banda ancora più numerosa di minorenni che aveva scelto piazza Leonardo Da Vinci, sede principale del Politecnico, come luogo principale per gli appostamenti. Le indagini sono partite dopo due rapine avvenute proprio in quella piazza il 3 e il 4 gennaio scorso. Ma le aggressioni e i furti registrati a carico dei ragazzini in realtà sarebbero molte di più. La ... Leggi su open.online (Di domenica 13 febbraio 2022) Avvicinavano le vittime a furia die gestacci per poi rapinarle. Ladi aggressione della banda didiarrestata dalla polizia nella mattinata di oggi, 13 febbraio, si era rivelata efficace più di una volta. Iadolescenti, quattro ragazzi e una ragazza, provenienti dalla zona est della città lombarda sono risultati alle forze dell’ordine idi una banda ancora più numerosa diche aveva scelto piazza Leonardo Da Vinci, sede principale del Politecnico, come luogo principale per gli appostamenti. Le indagini sono partite dopo dueavvenute proprio in quella piazza il 3 e il 4 gennaio scorso. Ma le aggressioni e i furti registrati a carico dei ragazzini in realtà sarebbero molte di più. La ...

