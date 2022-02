Milan, Pioli: «Solo giocando con ambizione raggiungeremo grandi obiettivi» (Di domenica 13 febbraio 2022) Stefano Pioli ha parlato nell’immediato pre-partita di Milan Sampdoria: le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Sky nel pre-partita di Milan-Sampdoria. Le sue parole: SULLE PARTITE: «Tutte le partite possono rappresentare una possibilità, Solo giocando con ambizione possiamo pensare di sognare grandi obiettivi». SUL MODULO: «Il Milan gioca con il suo sistema di gioco, gli incontristi ci sono, Tonali e Bennacer, e abbiamo sempre giocato con 4 calciatori offensivi. Dobbiamo fare le scelte giuste». SUL CAMPIONATO: «Il campionato è difficile, tutte le partite vanno affrontate al meglio possibile. La classifica dice che nessuna squadra ha avuto tanta ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Stefanoha parlato nell’immediato pre-partita diSampdoria: le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Stefano, tecnico del, ha parlato a Sky nel pre-partita di-Sampdoria. Le sue parole: SULLE PARTITE: «Tutte le partite possono rappresentare una possibilità,conpossiamo pensare di sognare». SUL MODULO: «Ilgioca con il suo sistema di gioco, gli incontristi ci sono, Tonali e Bennacer, e abbiamo sempre giocato con 4 calciatori offensivi. Dobbiamo fare le scelte giuste». SUL CAMPIONATO: «Il campionato è difficile, tutte le partite vanno affrontate al meglio possibile. La classifica dice che nessuna squadra ha avuto tanta ...

