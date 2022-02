Milan al lavoro per il rinnovo del centrocampista: si attende l’ufficialità (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo quello di Theo Hernández che ha firmato fino all’estate del 2026 per un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, il Milan lavora per definire un altro rinnovo di contratto. Il nome in questione, stavolta, è quello di Ismaël Bennacer, acquistato dall’Empoli per 16 milioni più 1 di bonus nell’estate del 2019 e in scadenza nel giugno del 2024. A BREVE LA FIRMA Quella di oggi nel lunch match contro la Sampdoria è stata solo l’ultima di una serie di prestazioni convincenti del centrocampista, che ha saputo farsi sempre più spazio tra le fila rossonere. Bennacer, Milan, Serie A Non a caso, infatti, la società sta lavorando per il suo prolungamento di contratto: stando alle ultime notizie apprese dalla redazione di TUTTOmercatoWEB.com, l’ufficialità potrebbe arrivare persino nei ... Leggi su rompipallone (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo quello di Theo Hernández che ha firmato fino all’estate del 2026 per un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, illavora per definire un altrodi contratto. Il nome in questione, stavolta, è quello di Ismaël Bennacer, acquistato dall’Empoli per 16 milioni più 1 di bonus nell’estate del 2019 e in scadenza nel giugno del 2024. A BREVE LA FIRMA Quella di oggi nel lunch match contro la Sampdoria è stata solo l’ultima di una serie di prestazioni convincenti del, che ha saputo farsi sempre più spazio tra le fila rossonere. Bennacer,, Serie A Non a caso, infatti, la società sta lavorando per il suo prolungamento di contratto: stando alle ultime notizie apprese dalla redazione di TUTTOmercatoWEB.com,potrebbe arrivare persino nei ...

