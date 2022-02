Michelle Hunziker piange davanti a tutti: il motivo delle sue lacrime (Di domenica 13 febbraio 2022) Michelle Hunziker è tornata a parlare del divorzio da Tomaso Trussardi, facendo delle dichiarazioni forti. La soubrette non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha ricevuto una dedica molto speciale. Ecco cosa è successo. Michelle Hunziker tornerà su Canale 5 il 16 e 23 febbraio con un programma cucito su misura per lei, Michelle L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 13 febbraio 2022)è tornata a parlare del divorzio da Tomaso Trussardi, facendodichiarazioni forti. La soubrette non è riuscita a trattenere lequando ha ricevuto una dedica molto speciale. Ecco cosa è successo.tornerà su Canale 5 il 16 e 23 febbraio con un programma cucito su misura per lei,L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

galwaysunflower : RT @believeinmusic_: ora che michelle hunziker si è lasciata con trussardi e ha invitato nel suo show eros ramazzotti il mio cuore non smet… - infoitcultura : Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker tornano insieme, ma solo come amici - infoitcultura : Michelle Hunziker, vittima di una setta/ 'Ma oggi è impossibile manipolarmi' - infoitcultura : Michelle Hunziker in tv: “Ho rinunciato a Hollywood”, poi le lacrime - JoseAng79310087 : RT @Sara04400782: -