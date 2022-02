Michelle Hunziker | il volto noto della Tv italiana esce allo scoperto | “Ero io l’amante della Hunziker ”

(Di domenica 13 febbraio 2022) Una love story che in pochi conoscono. La showgirl svizzera all’epoca era ancora minorenne e la loro frequentazione durò pochissimo, ma lo scandalo non mancò per colpa di alcune foto h*t.aveva appena 17 anni ed era in rampa di lancio, mentre Lui, all’epoca tra i più famosi conduttori televisivi grazie a programmi come “Il gioco delle coppie”, stava tentando di restare aggrappatoshowbiz prima di una lunga pausa. A fare scalpore non soltanto i 25 anni di età di differenza tra i due. Stiamo parlando di Marco Predolin e. Nel 2006, la fulminea liason con il conduttore tornò prepotentemente alla ribalta. Nell’ambito del processo Vallettopoli, latestimoniò di essere stata ricattata da Fabrizio Corona per alcune foto h*t ...

manuele_a : Senza commento. - milfslovebot : RT @benzosdimples: michelle hunziker una delle donne più belle del mondo è #verissimo questo detto - Canieuest96 : RT @Gif_di_Tina: #Verissimo Premetto che mi piace Michelle Hunziker ma sinceramente non trovo la ragione di questo show celebrativo. Ha co… - Maryss84 : Michelle Hunziker ARTE MAESTRIA SAPIENZA SACRIFICIO PROFESSIONALITÀ TALENTO MAGIA ECCELLENZA #Verissimo - AndreSannaPau : Verissimo oggi mi ha dato il colpo di grazia piazzandomi i filmati della Carrà durante l’intervista a Michelle Hunziker ???? #Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

chi è, età, altezza, peso, marito, figli, malattia, dieta, Eros Ramazzotti, Instagram, vita privata . Volto iper familiare per il pubblico italiano, sia per le sue apparizioni in tv ...Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo. Dopo l'emozionante puntata di ieri, oggi toccherà araccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin. Lei che dal prossimo 16 febbraio debutterà su Canale 5 con il suo primo one woman show 'Impossible'. Scheda : Nome:...Uno dei grandi sogni di Michelle Hunziker sta per realizzarsi. La showgirl infatti sogna da sempre di fare un one woman show tutto suo. E questo sogno sta per diventare realtà con Michelle Impossible ...Senza dubbio Michelle Hunziker è una delle donne più conosciute nel mondo dello spettacolo. Oggi ha circa 40 anni, ma lavora in questo settore da quando era giovanissima e, ancora minorenne, decise di ...