"Mi sono dimenticato di avvertirlo". Conte sospeso? Sconcertante Crimi: che roba è il M5s, in che mani siamo (Di domenica 13 febbraio 2022) "Mi sono dimenticato di dirlo a Giuseppe Conte". L'intervista di Vito Crimi a Repubblica riassume, forse involontariamente, tutto il caos in cui versa da mesi il Movimento 5 Stelle. Il tribunale di Napoli, accogliendo il ricorso di due attivisti, ha di fatto congelato la leadership dell'ex premier, eletto online presidente del M5s la scorsa estate. Ne è nata una disputa prima burocratica poi legale sulla modifica dello statuto e l'impossibilità, per gli attivisti che poi hanno presentato ricorso, di poter votare. Bizantinismi che prima hanno irritato Beppe Grillo e poi, di fronte al rischio reale di dover risarcire molti, molti soldi ai ricorrenti, ha indotto il comico, guru e fondatore a non entrare "in guerra" contro la magistratura. Così facendo, però, la posizione di Conte, già traballante per la ...

