"Mi ha tirato un cazzotto". La rapina choc del gambiano a Firenze

Sono tre le vittime di aggressioni in una sola settimana nel capoluogo Toscano. L'immigrato gambiano che l'ha aggredita era già stato arrestato nel 2017

Ultime Notizie dalla rete : tirato cazzotto Green pass: caos negli uffici postali tra carenza di personale, file e insulti A novembre scorso, a Massa , un cliente ha tirato un cazzotto al plexiglass che fa da divisorio con l'addetto allo sportello e l'ha sfondato. Anche in provincia di Livorno impiegati delle poste sono ...

Milano, boom di botte e insulti ai dipendenti Atm: mandibole rotte e pistole puntate ... a un autista di 44 anni, con una mandibola rotta per un cazzotto tiratogli da due adolescenti ... Ma, come regolamento, l'autista ha tirato dritto; in piazza Ohm l'hanno raggiunto e preso a pugni. Poi, ...

"Mi ha tirato un cazzotto". La rapina choc del gambiano a Firenze

La vittima: "Le ferite nell'anima rimarranno" Maria Grazia ha raccontato al Tgcom che l'uomo le è venuto incontro e le ha tirato un cazzotto, poi degli schiaffi ed è caduta a terra. A quel punto ...

Maltratta moglie e figlia, avvocato ai domiciliari Ed era stato in una di quelle occasioni che, ubriaco, l’11 settembre scorso, aveva prima tirato un cazzotto su un occhio alla figlia adolescente e poi aveva scaraventato la moglie giù da uno ...

