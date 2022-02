M'gladbach - Augsburg è il festival del gol: gli highlights (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Borussia Monchengladbach vince 3 - 2 sull'Augsburg: prima i gol di Kouadio Koné al 30' e di Hofmann al 46', poi il recupero dell'Augsburg con Iago al 55', ma Ramy Bensebaini al 67' chiude la ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Borussia Monchenvince 3 - 2 sull': prima i gol di Kouadio Koné al 30' e di Hofmann al 46', poi il recupero dell'con Iago al 55', ma Ramy Bensebaini al 67' chiude la ...

Advertising

sportli26181512 : B. M\'gladbach-Augsburg: video, gol e highlights: Vittoria di misura per il Borussia Monchengladbach che ha trionfa… - GiorgioTosatto : A parte la follia di Bochum cosa succede in Bundesliga: - crisi nera dell’Hertha - prima vittoria della storia in B… - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #Gladbach Vs #Augsburg, #Friburgo Vs #Mainz e #Furth Vs #Hertha sono tre partite della ventiduesima… -

Ultime Notizie dalla rete : gladbach Augsburg M'gladbach - Augsburg è il festival del gol: gli highlights Il Borussia Monchengladbach vince 3 - 2 sull'Augsburg: prima i gol di Kouadio Koné al 30' e di Hofmann al 46', poi il recupero dell'Augsburg con Iago al 55', ma Ramy Bensebaini al 67' chiude la partita. Inutile la rete di Alfred Finnbogason al 93'. Guarda gli highlights

Bundesliga, Gladbach - Augsburg, Friburgo - Mainz e Furth - Hertha: pronostici Gladbach - Augsburg, Friburgo - Mainz e Furth - Hertha sono tre partite della ventiduesima giornata di Bundesliga e si giocano sabato: pronostici. BORUSSIA MOENCHENGLADBACH - AUGSBURG - sabato ore 15:...

B. M\'gladbach-Augsburg: video, gol e highlights Sky Sport Gladbach: So reagieren die Fans auf den 3:2-Sieg gegen Augsburg Und ein dritter Kommentar lautet: „Liebe es Manu Kone spielen zu sehen…“ Vor allem das Match bei Rose-Klub Borussia Dortmund am kommenden Spieltag steht bei den Gladbach-Anhängern nun auch schon im ...

Gladbach: Das Medienecho zum 3:2-Sieg gegen den FC Augsburg Nach vier Spielen ohne Sieg, darunter drei Pleiten und das Pokal-Aus gegen Zweitligist Hannover 96, kann Gladbach wieder siegen. 3:2 gegen Augsburg. Fünf Wochen hat es seit dem Triumph bei den Bayern ...

Il Borussia Monchengladbach vince 3 - 2 sull': prima i gol di Kouadio Koné al 30' e di Hofmann al 46', poi il recupero dell'con Iago al 55', ma Ramy Bensebaini al 67' chiude la partita. Inutile la rete di Alfred Finnbogason al 93'. Guarda gli highlights, Friburgo - Mainz e Furth - Hertha sono tre partite della ventiduesima giornata di Bundesliga e si giocano sabato: pronostici. BORUSSIA MOENCHENGLADBACH -- sabato ore 15:...Und ein dritter Kommentar lautet: „Liebe es Manu Kone spielen zu sehen…“ Vor allem das Match bei Rose-Klub Borussia Dortmund am kommenden Spieltag steht bei den Gladbach-Anhängern nun auch schon im ...Nach vier Spielen ohne Sieg, darunter drei Pleiten und das Pokal-Aus gegen Zweitligist Hannover 96, kann Gladbach wieder siegen. 3:2 gegen Augsburg. Fünf Wochen hat es seit dem Triumph bei den Bayern ...