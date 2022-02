Meteo | torna la neve | sferzata invernale per l’Italia

(Di domenica 13 febbraio 2022) Continua ad evolversi la situazionesulla penisola italiana. Si va verso la sterzata: cosa sta succedendo sul Paese. Ilsulla penisola italiana è in continua evoluzione, con la vasta area di alta pressione che a breve potrebbe abbandonare il paese. Infatti nelle prossime ore ci sarà la, con il ritorno L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

infoitinterno : Tendenza meteo. Dopo San Valentino l'alta pressione torna a spegnere l'inverno. Ecco quanto potrebbe durare - GiannettiMarco : 'Meteo. Torna la neve su parte d’Italia. Quote, accumuli, mappe e dettagli « 3B Meteo' - gatta_pantera : RT @infoitinterno: Meteo Cronaca Diretta: Etna, il più alto vulcano d'Europa torna a Eruttare. Il VIDEO - infoitinterno : Meteo Cronaca Diretta: Etna, il più alto vulcano d'Europa torna a Eruttare. Il VIDEO - infoitinterno : METEO, torna la NEVE sino a bassissima quota e pianura. Le zone coinvolte -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo torna

Ma con questo'pazzo', fatto di alternanza di caldo e freddo, continuerà e la neve vista lunedì, in alcune zone a Nord Ovest ancora martedì, inizierà a svanire con temperature tornate subito ...Perturbazione in arrivo ad inizio settimana, poil'anticiclone Condizioniin nuovo peggioramento ad inizio settimana sul Piemonte e sulla città di Torino . Una perturbazione nord ...Domenica 27 febbraio alle 16, invece, si festeggerà la Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte con la presentazione del libro "Comici fuori del tempo".Continua ad evolversi la situazione meteo sulla penisola italiana. Si va verso la sterzata invernale: cosa sta succedendo sul Paese. Il meteo sulla penisola italiana è in continua evoluzione, con la ...