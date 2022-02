Meloni sfiducia Draghi | “Bollette e Green pass | così il governo sta ammazzando l’economia”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 13 febbraio 2022) Un vero salasso andare in villeggiatura quest’anno a causa degli aumenti delledi luce e gas infatti gli operatori turistici stanno aumentando i listini. Lo segnala Assoutenti in un report in base ai dati Istat relativi all’inflazione di gennaio. I pacchetti vacanza nazionali rincarano del 16%, gli alberghi dell’11,6%, mentre le tariffe dei traghetti salgono del +8,6%. E per le consumazioni al ristorante o al bar, una famiglia deve mettere oggi in conto una maggiore spesa da +35,6 euro, conclude Assoutenti. Un po’ quello che sostiene il ministro leghista, Giancarlo Giorgetti. Non è solo una stangata sulle grandi imprese, ma anche sui piccoli negozi. “Tutti pensano all’industria energivora classica, da aiutare. Ma anche per una pizzeria o una piscina l’energia è il 30% del conto economico”, dice il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in ...