Medici morti di Covid, nessun indennizzo. L’Ordine: disinteresse per la categoria (Di domenica 13 febbraio 2022) La Commissione bilancio boccia il ristoro da 100mila euro per le famiglie delle vittime. In Bergamasca 31 i «camici bianchi» deceduti. Guido Marinoni, presidente delL’Ordine dei Medici di Bergamo, si dice «esterrefatto»: «Sembrava una cosa normale, per chi muore sul lavoro». Il figlio di un dottore scomparso: «C’è amarezza». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 13 febbraio 2022) La Commissione bilancio boccia il ristoro da 100mila euro per le famiglie delle vittime. In Bergamasca 31 i «camici bianchi» deceduti. Guido Marinoni, presidente deldeidi Bergamo, si dice «esterrefatto»: «Sembrava una cosa normale, per chi muore sul lavoro». Il figlio di un dottore scomparso: «C’è amarezza».

CarloVerdelli : Dagli osanna all’oblio. Il Senato ha bocciato la proposta di un fondo per le famiglie dei medici morti sul fronte C… - fanpage : Le famiglie di 389 medici morti di #Covid non avranno un Euro di ristori dallo Stato. L’ha deciso giovedì il Senato… - myrtamerlino : Il Senato blocca la proposta di un fondo per i familiari dei #medici, finora 369,morti di #Covid.Celebrati con fras… - EzioMorassutti : RT @Cartabellotta: Medici morti a mani nude nella guerra contro #COVID Eroi a parole, ristori zero Una vergogna di Stato - ArcaduAngelo : RT @AStramezzi: Ordine Nazionale Medici e Odontoiatri: Sono 369 i Medici morti di Covid in questi due anni, per avere curato i loro pazient… -