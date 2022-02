Matteo Berrettini torna in campo! A Rio de Janeiro cambio di superficie | sulla terra c’è Alcaraz all’orizzonte

Leggi su oasport

(Di domenica 13 febbraio 2022)Berrettinni si aspetta a fare il proprio ritorno in campo a un paio di settimane di distanza dalla stupenda semifinale giocata agli Australian Open contro Rafael Nadal. Il tennista romano, che resta al sesto posto del ranking ATP, ha scelto il torneo ATP 500 di Rio de(14-20 febbraio) per rimettersi in gioco. Attenzione perché dopo gli ottimi risultati ottenuti a gennaio sul cemento, l‘azzurro cambieràe dovrà cimentarsi con larossa nella metropoli brasiliana.si presenta in Sudamerica da testa di serie numero 1 del tabellone e dunque ha usufruito di un bye al primo turno. Successivamente se la dovrà vedere con l’abbordabile brasiliano Thiago Monteiro o con un qualificato. Ai quarti di finale, però, potrebbe esserci la rivincita con lo ...